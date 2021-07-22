「包裝」系馬主李文斌一向是賽馬發燒友，而且決斷十分果敢，盛傳身價高達千六萬的「包裝永勝」於打吡落敗後，他即灑脫地安排馬匹在港退役返澳洲競賽，這消息轟動馬圈之餘，更令不少馬迷直呼「好型」！李文斌則指這決定是完全基於為馬兒的前途着想。由希斯訓練的「包裝永勝」，來港服役前曾在澳洲兩勝一級賽，外間有傳其身價高達千六萬，來港後劍指四歲馬系列賽，可惜成績不如預期，於剛屆打吡僅跑獲第十二名，之後即被安排退役返澳洲。李文斌對於為何如此決定，這樣回應：「其實這是一個無奈的決定。我既以高價購入『包裝永勝』，當然想牠跑得好，但明知馬兒在港的高班賽不夠跑，若硬要牠搏下去，可能一直輸下去，最終反而會令牠失去鬥心，甚至跑傷。反而馬兒返回澳洲後，出賽選擇更多，既可跑悉尼的大場，又可出戰水準較次的昆士蘭賽事。我放手讓牠離港，只因不想摧毀牠的前程。」李文斌在香港與澳洲養馬多年，深明兩地的賽馬文化差異。李文斌說：「香港平磅賽比較多，大部分高班賽事都跑平磅；澳洲則有平磅賽、讓磅賽及分齡讓磅賽。另外，馬匹在澳洲挑戰一級賽的機會較香港多，香港只有最高分的一批馬才有資格參戰級際賽，澳洲則有更多級際賽的選擇。不過，香港馬會近年不斷增加賽事獎金，若馬匹在香港跑二三班賽，贏馬的獎金收入或已可比得上澳洲的二級賽。」回顧剛季，李文斌最開心是在澳洲贏一級賽。他與好友「共同」系馬主蘇啟聲等人合夥的Mo'unga，上季勝出澳洲一級賽玫瑰崗堅尼。談及新季一批「包裝」系馬，李文斌說：「『包裝長勝』上季一出即勝，新季應可更上一層樓；『包裝太保』上季常抽外檔而須留後，希望新季牠可多抽好檔，用中置跑法展現應有實力；『包裝大獎』曾流鼻血兼很急躁，要改善才有可為。至於新力軍方面，『包裝』系的E433將交予蔡約翰，馬兒近期操練走勢不俗，希望日後有好成績。」記者︰陳嘉甜