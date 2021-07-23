  • 2021年7月23日 星期五
  • 33º
  • 65%
熱門： 東京奧運羊村動漫電玩節恒順園炎明熹

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——郭能返抵新市場報平安

2021-07-23 列印
　　愛爾蘭騎師郭能日前在其個人社交網帳號，上載了一張紅酒相片，表示已安全抵達英國新市場，正在家中品嚐紅酒，先好好享受一下人生。郭能表示，他是一向重視家庭生活的人，只要一家人整整齊齊在英國生活愉快，已經足夠，起碼不用跟兒子分隔兩地。而郭能透露會先安頓一切，才準備再次策馬上陣，並希望日後有機會在冬季回港客串，再與香港馬迷見面。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd