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馬場浮世繪——鄭雨滇英國披甲傳捷報

2021-07-23 列印
鄭雨滇。網上截圖
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　　本月十八日牛一的鄭雨滇，賀四十歲生日前曾策馬輸短距離屈居亞軍，其時他曾對本報記者表示甚享受在英國策騎的生活，並盼在英國有養馬的香港馬主能予以支持。剛周三晚，滇仔在英國終傳捷報，在嶺飛馬場的一場千四米賽事中，策騎屬「興高采烈」馬主鄧銘禧父親鄧興強名下的Turquoise Kingom贏馬，賽後滇仔感謝鄧興強的支持，亦感激助他在英國復牌的郗國思。

馬場浮世繪

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