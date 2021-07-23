史卓豐於剛季的發展並不順利，多次受停賽和傷病影響，令到其整季上陣止於三百九十場並僅贏二十六場頭馬，俱跌至歷來新低。因此之故，他期望新馬季的成績能夠從谷底回升至贏四十場或以上頭馬，並盼能夥拍幾匹質新馬取得佳績。剛馬季煞科後，史卓豐跟所有騎師一樣，礙於疫情及出入境的限制，並無離港度假，史卓豐與太太Hannah選擇留港休息，不過他們兩口子今日會往酒店住宿幾晚，慶祝結婚兩周年，史卓豐說︰「我不算太熱衷目前甚流行的Staycation，不過結婚周年這日子別具意義，值得尋找一個合適的地方慶祝。」回顧上季，史卓豐除了曾因不小心策騎被罰停賽，今年於二月份及六月份，另曾分別因背傷和出水痘，全季合共缺陣了十九次賽事，當事人不無可惜︰「十九次賽事已相等於接近兩個半月賽期，而且在缺陣期間會流失坐騎，致使我每次復出後的一段時間，坐騎照例不會太多，直接導致頭馬數目下跌，情況確令我苦惱。不過馬季已經結束，我應該將不愉快的事情忘記。展望未來，我希望新馬季不受任何阻滯影響，成績可回復前季水準，目標是贏四十至四十五場頭馬。」雖然剛季成績不及以往，但史卓豐亦不乏收穫，在希斯的支持下，他獲得不少策騎質新佳駟出賽的機會，其中「佳運財」更五連捷獲選最佳新馬，史卓豐說︰「『佳運財』上季五捷俱贏得輕易，即使今季要由高分起步，但本身踏入四歲全熟期，理應續有進步，希望可繼續取得佳績，及後可爭逐香港經典一哩賽。此外，於剛季沙田煞科日贏馬的『幸運有您』亦懷高質，來季力足在千二至千四米賽事扶搖直上。至於『輗多福』則以一千米正宗，只要逐漸成熟，陣上懂得集中精神，來季亦有望贏馬。」記者︰文傑