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馬場浮世繪——沈駱士接連釀墮馬被重罰

2021-07-24 列印
  多年前曾於港澳盃賽馬日在港客串一天並爆冷贏出「好力煌」的巴西騎師沈駱士，早前因為在加拿大活拜馬場一個月內三度不小心策騎並導致兩位騎師墮馬，被當地競賽小組重罰停賽四個半月。這已是沈駱士在加拿大發展以來第二次被重罰，去年八月他已曾被指控「危害其他騎師及本身所策馬匹的安全健康」而被罰停賽四十五日。

馬場浮世繪

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