  • 2021年7月24日 星期六
  • 31º
  • 76%
熱門： 李嘉誠科大復必泰MIRROR東京奧運

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——弦樂器古活盃水漲船高

2021-07-24 列印
  於上月雅士谷金盃大熱倒灶的「弦樂器」，將於下周二復出競逐三千二百米的一級賽古活盃。此駒乃該賽過去四屆盟主，加上在雅士谷金盃擊敗牠的「主觀主義」因傷將缺席今年餘下賽事，更令「弦樂器」一枝獨秀。其最大對手為「傳教團」。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd