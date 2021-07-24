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馬場浮世繪——新季越洋賽冠軍錦標打頭陣

2021-07-24 列印
  馬會日前在其官方網頁公布，新馬季首次越洋轉播賽日將是九月十一日的愛爾蘭冠軍錦標賽馬日，之後是十月三日和四日舉行的短途馬錦標賽馬日和法國凱旋門大賽日。另外事隔七年後，將再次轉播美國賽事，在十一月七日凌晨轉播育馬者盃一哩大賽和育馬者盃草地大賽。到十月十六日則有全球最高獎金草地大賽珠穆朗瑪峰錦標。

馬場浮世繪

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