養馬逾三十年的「當家」系馬主黃蔡秀文出名熱愛動物，更在愛護動物協會擔任義工多年。黃太直言做馬主全因愛馬，當旗下馬不幸受傷，便令她憂心不已；但每當看到愛駒取勝，又會令她忘卻所有煩惱。黃蔡秀文在港養的首匹馬，是上世紀80年代由施萬賦訓練的「親上親」；其後她改與蘭尼合作，直到後者退休；之後便把旗下馬交予蔡約翰訓練，一直至今。黃太說：「記得蘭尼退休後，我要替『旺財仔』尋找新練馬師，最初蔡約翰因不想接收低班轉倉馬而婉拒了，後來我數度親自入馬房游說，終於以誠意打動他，就此開始合作。」目前「當家」系有兩駒，黃蔡秀文丈夫黃清華有份的「當家精神」由韋達訓練；團體馬「當家信心」則由蔡約翰主理。黃太說：「兩匹『當家』系馬都是由馬販David Price替我們引入。David指『當家信心』的質素優秀，我們便把牠交由蔡約翰訓練。後來David又替我們購入價錢較便宜的『當家精神』，碰巧韋達升練馬師後向我們尋求支持，於是便把此馬交由他訓練。由於『當家精神』身價便宜，加上身形細小，我們對牠沒抱太大期望，想不到上季取得三捷；反而我們較睇好的『當家信心』，來港後曾因發燒及腳部受輕傷影響了進度，暫時仍未取勝，我希望牠在新季有所進步。」愛心爆棚的黃蔡秀文除養馬之外，也飼養貓狗多年，更在愛護動物協會當了廿一年義工，現時主要負責動物的暫養父母計畫，為出世未夠兩個月的貓狗尋找寄養家庭。黃太說：「現時我是協會的信託人，每次為貓狗尋找到合適的主人，都令我感到很滿足，至今我們已為這些貓狗找到約三千個領養家庭。我覺得動物帶給人類極大歡樂，尤其疫情下較少出門，留在家中有貓狗相伴，確是一件樂事。至於賽馬，其實以往我認識不多，主要是陪先生入場，最希望每匹馬都能夠健健康康，我便心滿意足。」記者︰陳嘉甜