賽馬韋論——全季最冷君達星

全季最冷頭馬出自二級賽短途錦標「君達星」，獨贏派一千七百九十六個半；至於最冷獨贏賠率是525場次葉廄馬「雲彩飛揚」，冷至四百七十三倍。
全季共有九十五駒被捧成兩倍以下，有五十八駒勝出，其中十七駒P都無。最熱被捧成一點一倍共有四次，都能悉數勝出。二十六匹被捧成一點五倍以下的馬匹，均是雷神、潘頓及何澤堯之座騎，當中後者全是出自「金鎗六十」。而雷神始終比潘頓可靠，十四次共產生十一場頭馬，其餘三駒也跑前四名；潘頓方面，六駒只有一駒能贏，四駒屈居亞席。
泥地賽贏最遠距離是「金津一號」大勝九個馬位，草地賽則是「速遞奇兵」初出一役，以玩敵姿態大勝五又四分一馬位，預計兩駒在新季仍大有作為。
騎師王方面，全季八十八次賽事，共有十位騎師曾勝出這彩池，三強雷、潘、田分別三十七、十八及十一次成為騎師王，是總數的四分三；其餘何澤堯及巴度各六次，周俊樂五次，賀銘年兩次；另外三位華將蔡明紹、梁家俊及潘明輝各得一次。連同國際騎師賽，只有十三次騎師王是開盤十倍以上，故不宜刻意求冷。由開盤至頭場開跑前，勝出單位共三十二場回飛，九場賠率企穩，四十七場有落飛，賠率有調整或有少許參考性。
另外，暑期「贏跑台」依然有《猜波》兩味、《贏在起跑線海外特輯》十二集及《伯樂吹馬》，以及逢星期三晚上全新期間限定節目《今晚冇馬跑》，各位波馬迷，記得留意啦！
韋少