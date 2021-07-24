賽馬韋論——全季最冷君達星

手機響，一看來電號，心中已有防備，沒開口，對方已熱情地喂了一聲，然後直呼我的名字。 我問：「哪一位？」 他說：「哦，是我，我換了個電話號碼。」 我又問：「你是誰？」 他繼續熟絡地說：「我的聲音你都聽不出來？」 我冷淡說：「聽不出來。」 他又說：「你聽我口音不知道嗎？」 我繼續冷淡：「不知道。」電話到此就斷了。 那個電話是一個「9」字頭的手機號碼，但之前有「+852」的香港區號，警方一早就說過，用香港手機在香港打電話，是不會顯示「+852」這個香港區號的。那這個好像跟我「很熟」的人，是在哪裏打的電話呢？ 我不管這個人是誰了，即使他叫得出我的名字。反正，一個正常的電話，就應該我...

2021-07-24