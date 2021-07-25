練馬師苗禮德在港開倉超過二十年，近年成績相當穩定，每季頭馬都可維持在三十至三十五場左右，上季他在煞科日憑「多多寶驥」和「飛霸龍」起孖，再次以三十場頭馬結束馬季。展望來季，他表示希望成績穩步上揚，另外由於「勇戰神駒」季內取得成功，未來將重新引入南美洲馬匹。雖然連續兩季均只贏出三十場頭馬，跟幾位前列分子尚有一大段差距，但苗禮德對成績仍感滿意，他說：「馬房有一段長時間養馬量只維持在五十多駒，而且沒有在從化馬場設倉，跟大馬房規模有距離，所以每季能維持穩定成績已算不俗，何況上季在『勇戰神駒』帶動之下，獎金較上季多。另外上季不少馬都因為成熟未足或進度未夠，我沒有進一步催谷，提早讓其唞暑甚至沒有安排出賽，待其有足夠時間成長，留待新馬季再部署出擊。總括來說，我對馬房上季成績滿意之餘，對新馬季亦充滿期待。」苗禮德上季代表作當然是「勇戰神駒」，縱使該駒來港前曾接受喉部手術及腳有過問題，但在香港打吡僅以不足一乘落後「達心星」得季軍，接着在季尾更捧走一級賽遮打盃，成為上季最佳長途馬。苗禮德說：「我認為『勇戰神駒』才是全季最佳四歲馬，畢竟打吡大賽只是四歲馬的比賽，但牠在遮打盃卻可擊敗一眾年長馬勝出，難度肯定更高。至於此駒會否出戰十一月的墨爾本盃，則仍有待進一步了解馬匹之後的狀態進度，以及隨行到當地的工作人員和騎練的安排，和出入境前後的所需後，才可再作決定。」此外，鑑於「勇戰神駒」的成功，令苗禮德重新考慮引入南美洲馬匹。他說：「早在我在南非練馬時，便經常引入阿根廷馬，甚至當年香港打吡預賽冠軍『好跑得』亦是阿根廷馬，是經我再售來香港，所以我對當地市場早有了解，只是當年香港對南美馬仍有抗拒，所以才沒有引入香港。不過隨着『勇戰神駒』和『超霸神駒』剛季取得成功，我將重新考慮替馬主引入合適的南美馬來港服役。」記者︰文傑