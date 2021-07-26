馬場浮世繪——馬佳善手術後康復中

相信香港馬迷對於七屆冠軍騎師馬佳善絕不陌生，他目前正在南非過着半退休生活。日前馬佳善與本報記者閒談時透露了近況，原來他剛接受了髖關節手術，現在正在康復中（右圖）。馬佳善說：「我曾告訴你，我不能在晨操中策馬操練，是因為我的髖關節和膝頭都有一些舊患。近日我剛接受了髖關節手術，現在正在休養中，多謝大家關心，我會好好照顧自己。我現時在南非是兒子馬恪斯（Adam）的副手，協助他管理馬房。」馬恪斯是南非練馬師，近期他憑旗下的About Al 贏馬，鞍上人是前香港騎師卓利，馬恪斯在南非從練已十年，成績一直不俗，曾贏了不少級際賽。「我兒子一直很努力做好練馬工作，他是一位優秀的練馬師，我希望將來他有機會獲批到香港開倉。」馬佳善續說。馬場浮世繪