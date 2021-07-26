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馬場浮世繪——日思夜想贏新加坡打吡

2021-07-26 列印
  新加坡克蘭芝馬場和澳門氹仔馬場，昨午均舉行打吡大賽。今屆新加坡打吡只有八駒列陣，賽前「馬厲」和「仁愛之心」均被捧成兩倍併頭大熱，可是最終卻由之前贏出四班賽，今仗嚴重蝕分上陣的「日思夜想」，在騎師雷馬克力策之下，以一馬位之先氣走「仁愛之心」勝出。而今場亦是練馬師瑞爾士自一八年憑「林家遊輪」捧走獅城盃後，再次贏出一級賽。

  至於總獎金二百三十萬港元的澳娛綜合澳門打吡大賽，則由謝偉豪訓練、巴西騎師鮑羅素策騎的「西門吹雪」，爆出十六倍冷贏勝出，今次為練者從練以來，首次贏出打吡大賽。



馬場浮世繪
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