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馬場浮世繪——春季嘉年華參戰馬大減

2021-07-26 列印
  目前距離澳洲墨爾本春季嘉年華賽期還有兩個多月時間，但受新冠疫情影響，澳洲對外國人入境進行嚴格要求，另外去年「御用畫匠」在墨爾本盃受傷需要人道毀滅後，當地馬會要求對海外參賽馬進行更嚴格檢驗，令海外馬主及練馬師對派馬到澳洲出賽熱情大減。根據從事國際馬匹運輸的公司代表透露，跟去年同期有十數匹賽駒預訂機位到澳洲比較，今年竟然暫時沒有任何歐洲和亞洲賽駒有計畫運往澳洲參賽。縱使稍後可能仍有歐洲或日本馬決定遠征澳洲，但肯定較去年的二十九匹少得多。

馬場浮世繪

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