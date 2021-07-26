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馬場浮世繪——創世駒將遠征法國

2021-07-26 列印
  日本賽馬團體 Sunday Racing Co. Ltd 日前在其官方網站宣布，兩屆日本寶塚紀念賽盟主「創世駒」將遠征法國，角逐十月三日隆尚馬場舉行的國際一級賽凱旋門大賽，並落實由英國冠軍騎師莫艾誠主轡。

  目前「創世駒」正在滋賀縣北方牧場放草，預計將不會參加九月隆尚馬場舉行的幾場熱身賽，待至九月中至下旬才運程法國，到埗後將安排在位於尚蒂伊的巴利馬房豢養和接受訓練。



馬場浮世繪
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