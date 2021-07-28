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馬場浮世繪——南非冠軍騎練大局已定

2021-07-28 列印
  雖然南非二○二○至二一年馬季，將於本周六冠軍盃賽馬日後煞科，但是冠軍騎師和練馬師，早是大局已定，騎師希威森本季全季在當地策騎，至今取得二百五十七場頭馬，以七十五場頭馬遠遠拋離上季冠軍甘理迪，第三次成為南非冠軍騎師。

  練馬師方面，史奈師日前贏出其今季第二百場頭馬，成為從練以來首次一季內贏出二百場，並以五十一場拋離P彼德，第三次成為冠軍練馬師。



馬場浮世繪
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