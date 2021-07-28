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馬場浮世繪——蕭百君二級賽馬有意來港

2021-07-28 列印
  日前「疾風勁草」馬主劉業強接受本報記者訪問時提及，他在英國所養的「小城之光」退役後轉任種馬，大馬主蕭百君已購入此馬的兒子Atomic Force，此馬先後勝出三級賽及二級賽，為目前歐洲最佳兩歲馬之一。昨日傳來最新消息，蕭百君正積極考慮安排Atomic Force來港服役，若然成事，有望成為蕭家進軍本港大賽的重要爭勝棋子。

  Atomic Force上周日在法國出戰只限兩歲馬競逐的千二米二級賽畢羅拔大賽，以兩個半馬位力壓對手取勝。此駒目前在歐洲四戰得三冠一亞，表現相當不錯，只要來港後適應水土，進度理想的話，可望在港有一番作為。



馬場浮世繪
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