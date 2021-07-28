見習騎師周俊樂上季贏出五十八場頭馬，成績相當理想，更成為歷來一季內贏出最多頭馬的見習騎師，且在騎師龍虎榜高踞第五，所以當香港賽馬會在六月底開始招募新見習學員時，反應非常踴躍，至今已收到逾三百份申請。若有志投身賽馬運動的青少年，可於本周六截止前提出申請。雖然周俊樂在季終頭馬數字仍落後何澤堯，因而失落告東尼獎，但成績依然超越前人，成就有目共睹。他在總結上季成績時說：「我對今季成績非常滿意，雖然季初階段時一度似未熱夠身，成績未如理想，幸好學校方面協助我提升體能和控制飲食，令身體回復狀態。而師父韋達常與我一起觀看賽事影片，糾正我陣上錯誤，成績便逐漸進步。隨着之後得到更多練馬師支持，頭馬數目遂節節上升，即使未能贏出告東尼獎，但我已滿足，畢竟何澤堯今季成績甚佳，又夥拍『金鎗六十』贏出多項大賽，贏出告東尼獎是實至名歸，我亦衷心祝賀他。」上季最難忘當家精神被問到上季最難忘的頭馬時，周俊樂直言說是「當家精神」，並解釋說：「當我第一次在晨操策騎『當家精神』出試後，便向師父韋達說很喜歡此馬，之後便經常策騎牠操練及試閘，及至首次正式上陣時亦由我策騎贏馬。後來因造不到磅，其第二場頭馬是由何澤堯策騎，慶幸之後再出是我為牠取得三捷，對此我十分高興。」經過上季之後，周俊樂從騎以來的頭馬數字已上升至六十五場，尚欠五場便正式畢業，他說：「我希望能在九至十月之間贏夠五場頭馬畢業。不過隨着陣上減磅愈來愈少，自己要繼續努力提升騎功，才有望延續上季的成績。」周俊樂又謂如果年輕人喜歡接受挑戰，例如對馬匹有興趣，想嘗試策馬奔馳的話，便應考慮申請見習騎師課程。至於見習騎師訓練學校校長陳念慈則說：「周俊樂一直以來目標清晰，平日待人態度良好，對於面前的挑戰都從容面對，並且勇往直前，具有精英運動員的特質。雖然馬會招募見習學員已有多年，但周俊樂的成功，令更多過往不明白賽馬運動以及見習學員的人士產生興趣，同時亦很多十五歲的年輕人提出申請，令我感到欣喜。」記者：文傑