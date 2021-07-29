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馬場浮世繪——祖格拉生平電影開拍

2021-07-29 列印
  騎師祖格拉於今年五月中在其祖家毛里裘斯的戰神公園馬場墮馬身故，由於他屬於當地國家英雄級別，深受當地民眾歡迎，故此當地電影製造商正拍攝一部有關祖格拉生平的電影，即使目前電影未命名及公布上映日期，當宣傳片在社交媒體發放，已立即引起當地市民和馬圈人士注視。

馬場浮世繪

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