  • 2021年7月29日 星期四
  • 31º
  • 77%
熱門： 何詩蓓東京奧運陳約臨消費券姜濤

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——杜苑欣策真章贏古活盃

2021-07-29 列印
  英國古活馬場一連五天的「光榮古活」賽期，於當地時間前日正式展開，首日賽事的重頭戲，途程為三二一○米的古活盃，由於臨場場地受天雨影響改為大爛地，令該賽四屆冠軍「弦樂器」和另一匹熱門馬「傳教團」宣布退出，出賽馬匹數量減至八匹。最終此賽的結果是由一直等待場地起變化才上陣的「真章」，在女騎師杜苑欣胯下輕易以三個多馬位勝出，她同日還在其他兩場賽事策騎勝出，全日連中三元。此外，香港馬主陳國泰旗下的「蔚藍天使」和「湖畔鄉鎮」贏出孖寶，前駒今季兩歲已贏出二級賽，估計極有機會稍後運港服役。另一方面，即使全日多達三十二駒退出，但八場賽事總投注額仍超過二億三千四百萬元。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd