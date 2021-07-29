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馬場浮世繪——航哥願望疫情遠離

2021-07-29 列印
  昨日是葉楚航的五十四歲生日 ，練者敬業樂業，一早已經留守烽火台，專心打點旗下馬操練。航哥在其社交網站道出他今年的生日願望，航哥希望「疫情遠離，大家身體健康！一切回復正常！想去邊度就去邊度！支持港隊奧運再創佳績！大家要開心。」相信航哥的生日願望也是不少香港人的願望。

  港隊「花劍王子」張家朗在東京奧運奪金，以及昨日港隊何詩蓓在奧運二百米自由泳奪得亞軍，航哥都有即時分享在其社交網站，並大讚香港運動員認真不簡單，並為港隊打氣加油。



馬場浮世繪
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