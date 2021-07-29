提起賽馬，不少人聯想到賭博，但對於「多福」系掌舵人劉耀棠而言，此項運動是最理想的家庭活動。在劉耀棠的薰陶下，兩名兒子及四名孫仔孫女都對賽馬產生濃厚興趣，經常三代同堂一起替旗下馬匹打氣，氣氛樂也融融。劉耀棠熱愛賽馬，兩名兒子心暉與懿暉在耳濡目染下也愛上此項運動並成為馬主，甚至四名孫仔孫女亦愛馬，每次入馬房都堅持以新鮮紅蘿蔔餵一眾「多福」系馬匹，足見劉氏愛馬之情已感染了下一代，劉耀棠說：「我認為賽馬並非一味賭博，可以很有人情味。記得『積多福』三度出外遠征（兩次杜拜及一次韓國），我和太太、兩名兒子、四名孫仔孫女拉大隊出外打氣，情景至今難忘，真是一項上佳的親子及祖孫活動。」劉氏三父子養馬皆以「多福」為名，目前「多福」系養有四駒，分別是「輗多福」、「摯多福」、「簹多福」及「亟多福」。早前劉家再中了兩支自購新馬籤，目前仍在物色良駒。而在一眾「多福」系馬中，劉耀棠最難忘是2016年揚威韓國短途錦標的「積多福」，他說：「其實苗禮德當初對派『積多福』遠征首爾一事並非太熱衷，但由於我的媳婦是韓國人，所以我堅持派馬出戰。我們的韓國親家平日較少接觸賽馬，當日兩家人拉大隊入場打氣，女士們都打扮得花枝招展，我們更準備了大小香港區旗打氣；最終馬兒順利取勝為港爭光，令我媳婦有衣錦還鄉之感。」「賽後影團體照時，我發現有四位不相識的年輕人在場，打聽後得知他們原來是香港留學生，因為知道香港馬匹有份出賽，便入場打氣。現在我想借此機會呼籲一下，若這三位學生有緣見到這篇訪問，煩請聯絡我，我想請你們食飯！」劉耀棠續道。劉耀棠除愛錫一眾現役「多福」系馬外，對退役馬匹都照顧有加，現時「積多福」在澳洲Living Legend牧場任跳欄馬，並曾在馬術比賽中獲獎，繼續發光發亮；至於「醉多福」、「招多福」均在澳洲牧場享受退休生活。劉耀棠說：「去年五月我曾訂了機票打算舉家前往澳洲探馬，可惜因疫情關係而取消行程。我希望疫情快過，屆時我們一家又可探探牠們。」記者︰陳嘉甜