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馬場浮世繪——川河達駒布烈治重新接手

2021-07-30 列印
  「川河達駒」在香港退役後，今年六月已運返澳洲，並重新由練馬師布烈治接手訓練，練者表示計畫安排該駒在下月二十四日在蘭域馬場試閘，他認為如果將該駒的體格和心理狀態恢復至去年水平，部署將會跟去年一樣，先在九月復出上陣，跑過兩場後便參加珠穆朗瑪峰衞冕戰，而馬主何家駒已擁有該賽的參賽席位，所以應可順利上陣。

馬場浮世繪

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