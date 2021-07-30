馬場浮世繪——滴酒不沾贏薩塞克斯錦標

香港運動員在東京奧運會屢創佳績，牽動香港人的心。不少人形容香港健兒奮力為港爭光，是近年社會少見的開心大事，所以人人爭看直播，掀起奧運熱潮。由於香港與東京之間的時差甚少，港人可以輕鬆全程跟進各個賽程，唯一不便，是上班的時間。僱主應開方便之門，作適當安排，讓僱員可以稍為放下手上工作，齊齊為香港運動員打氣。 張家朗勇奪一面花劍個人金牌，何詩蓓爭得女子二百米自由泳一面銀牌，都是幾分鐘以內的事，全城歡呼。香港運動員表現出色的項目，都屬短小精悍，但就無緣參加大型球類決賽項目，即使取得參賽資格的乒乓球、羽毛球等，作賽時間也不會太長。僱主與其讓僱員一邊工作一邊心掛掛，倒不如與僱員約法三章，...

2021-07-30