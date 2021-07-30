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馬場浮世繪——滴酒不沾贏薩塞克斯錦標

2021-07-30 列印
  英國古活馬場於香港時間前晚舉行光榮古活賽事第二天賽事薩塞克斯錦標賽馬日，當日賽事重頭戲，途程為千六米薩塞克斯錦標，由三匹三歲馬包辦三重彩，騎師莫艾誠策騎的雌馬「滴酒不沾」，改以留前鬥後方式發揮，結果效果良好，直路上越過大熱門馬「詩情綻放」勝出，成為九五年Sayyedati之後首匹贏出該賽的雌馬，亦是馬主Jeff Smith 自84年「主音歌手」後，再次贏出該賽。Jeff Smith在賽後表示「滴酒不沾」下仗擬出戰下月十八日約克馬場舉行，途程為二○八○米的國際錦標，不過由於屆時極可能碰上「金教堂」和「萬勝飛」等惡馬，目前「滴酒不沾」贏出該賽賠率為二十倍。

馬場浮世繪

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