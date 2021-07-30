騎師薛恩上季成績較首季來港進步，全季贏出二十四場頭馬，但更重要是季內夥拍「勁搏」捧走四歲馬經典系列頭關的香港經典一哩賽，在季尾又策騎「顯心星」贏出三級賽精英盃。他表示期望新馬季能夠進一步站穩陣腳，同時希望贏出更多大賽，成為大賽騎師。跟所有現役騎師一樣，經過一漫長馬季之後，薛恩隨即開始休息，只間中與友人飯敍，不過他始終屬重磅騎師，所以需要維持一定運動量，他說：「在目前炎熱天氣下，減磅無疑較容易，只需保持足夠運動量便可以，所以在唞暑這段日子我沒有增磅。其實我預備好隨時都可復課操馬，但當然我仍希望可多休息一段時間。」對未來發展樂觀薛恩上季成績穩步上揚，即使成績暫時仍未足以反映這位前雪梨冠軍騎師的真正實力，但他坦言至少在進步中，令他對未來發展更感樂觀。「雖然季初階段我一直在掙扎中，但季中之後開始漸入佳境，獲得更多實力座騎，且跟更多練馬師合作。例如季尾我便策騎葉廄『燈胆友』贏馬，之後葉楚航也多了向我提供座騎。無疑目前我仍有多個馬房尚未合作贏馬，但能夠策騎他們的馬匹出賽，已經踏出了重要一步。希望在新馬季仍能繼續擴闊自己的支持網絡，藉此提升頭馬數目。」薛恩在澳洲向來是大賽騎師，上季他亦把握機會，先後策騎「勁搏」和「顯心星」贏出錦標賽，他坦言贏出更多大賽是其新季另一目標。他說：「『顯心星』來季將更大熟大勇。以牠贏出精英盃一役的表現，只要留放得宜，發揮出本身追勁，將是來季各項短途大賽的爭標分子。」「無疑目前很多實力馬帥權都集中在幾位前列騎師手上，但始終他們在一場賽事中只能策騎一駒上陣。只要有實力座騎落在我手，我必定會把握機會爭取佳績。」薛恩說。記者︰文傑