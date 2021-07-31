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馬場浮世繪——田泰安夫婦在港歡度暑假

2021-07-31 列印
馬場浮世繪——田泰安夫婦在港歡度暑假
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  今個唞暑期間，由於疫情關係，不少騎師都選擇留在港，田泰安和太太Xaviere去酒店Staycation歡度暑假 。

  田泰安的太太Xaviere日前在其社交網站貼上她和丈夫田泰安在泳池邊手執香檳的自拍照，其中一張更見Xaviere輕吻田泰安，認真甜蜜。田泰安打算在八月初便復課，為新季做好準備。



  另外，潘頓繼早前與太太Nicole及仔女去了主題公園酒店Staycation後，日前又貼出一家人在中環區一間豪華酒店泳池暢泳的相片，同時也上載了一段乘坐天星小輪欣賞維港景色的相片，看來潘頓把握暑假，認真放鬆充電，養足精神去迎接新馬季。

馬場浮世繪
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