大馬主蕭百君一家養馬數目眾多，是圈中數一數二的馬主家族；上季蕭氏旗下馬匹表現雖稍見回落，但蕭百君兒子蕭劍平認為經過一番整頓後，新季家族馬匹陣容將有一番新景象，並會繼續從世界各地搜購良駒來港。談及上季蕭氏家族旗下馬匹的表現，蕭劍平說：「相較前季，我們旗下馬匹上季成績的確差了些少。部分老馬因已過盛年，戰鬥力下降；有些質新馬來港後水土不服；部分馬匹則因傷需要休息，暫時不能出賽。雖然如此，我們也樂見一些遲熟馬表現漸上軌道，如『帖木兒』、『帆哥兒』和『地通拿』等，牠們的成績都令我們滿意。展望新季，希望一些因意外受傷或水土不服的質新馬能漸入佳境，我們會保持樂觀態度。」多年以來，蕭家在世界各地搜購良駒，投放了不少資源；蕭劍平表示家族的多角度買馬方針不會改變，他說：「我們仍會從不同途徑去搜購一些價錢合理、具競爭力的自購馬；當然，也會繼續從世界各地購買yearling（周歲馬）和自購新馬。另外，我們一家人在澳洲擁有牧場，用作育馬和馬匹基本訓練，若培育到一些具潛質的幼馬，也會安排運港服役。」養馬多年，蕭劍平指他們一家人最難忘的賽事是二○一七年「馬克羅斯」勝出香港盃之役，這場國際一級賽全港獎金最高、也是最重要的賽事之一，他們一家人對於能夠勝出這場頭馬，都感到很開心及感恩。至於新季展望，蕭劍平對於部分生力軍也有所期待，他說：「我名下的苗廄南非自購馬『金哥兒』質素應不俗，我們在其周歲時已經購入，牠曾在南非贏過一級賽，賽績亮麗，上季來港後已漸適應水土，據知近期操練進展理想，希望能有一番作為。我弟弟Martin（蕭劍新）名下的希廄馬 『狂潮』，上季曾被踢傷導致左前腿肌腱損傷，休息了數個月，近期已經復課，希望牠能健健康康，交出好成績。另外，爸爸蕭百君將有一匹自購馬運港，若能適應水土，應是一匹很不錯的馬。」特約記者︰陳嘉甜