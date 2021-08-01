馬場浮世繪——巴度太太告仔千金學書法

法國型男騎師巴度，與靚太太Eva育有女兒Rebecca，一家三口在港生活。日前巴度的太太在其社交網站上載了一張相片，相片中她與告東尼的千金Antonia一起手執毛筆，兩人在練習用毛筆的正確手法，以及作簡單的書寫。Eva表示學習用毛筆書寫是個很好的體驗，並很感謝Antonia陪伴她學習。巴度上季有別於以往短暫客串數月，改為全季留港策騎，一家三口移到香港定居。巴度很慶幸太太與女兒都喜愛香港居住環境。騎者又指出在香港長期策騎，並非容易的事，因為騎師之間競爭很大，需要持續維持提升自己的動力，而太太及女兒正是他背後最大的動力。馬場浮世繪