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馬場浮世繪——梁家俊與家人歡度生日

2021-08-01 列印
馬場浮世繪——梁家俊與家人歡度生日
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  前日（7月30日）是本地騎師梁家俊生日，他的靚靚太太阿Kit在其社交網站上載了數張一家三口在酒店共付敍天倫的相片，為丈夫慶祝生日。相中梁家俊手抱年幼的兒子柏禮，一副慈父的笑容，相信一家人度過了一個溫馨難忘的生日。

  梁家俊曾表示，他十分感謝太太這位賢內助，把家庭大小事務處理得井井有條，讓騎者專心一致在策騎事業上打拼。梁家俊上季取得39W，破自己最高頭馬紀錄，成績優秀，梁太懷有第二胎，家俊將再第二度做人父，必定更加努力贏馬搵奶粉錢。



馬場浮世繪
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