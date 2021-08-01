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馬場浮世繪——神業十月京都大賞典復出

2021-08-01 列印
  今年已經七歲，但依然於四月在女皇盃跑第四的日本馬「神業」，目前正準備部署在秋季復出，該駒練馬師辻野泰之透露，「神業」將在十月十日阪神競馬場舉行的京都大賞典復出。

  而今年秋天期間，「神業」只會出賽三場，另一個主要目標則是十二月香港國際賽，倘若屆時再獲香港賽馬會邀請，將是「神業」第三次來港出賽。



馬場浮世繪
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