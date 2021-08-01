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馬場浮世繪——布宜學爽颯贏馬賀結婚

2021-08-01 列印
  英國古活馬場光榮古活賽期的第四和第五天賽期並沒有一級賽舉行，但前日舉行的英皇錦標，仍有多匹具一級賽往績馬匹列陣。過去四屆盟主「巴特殊」再次被捧成三倍熱門，可是該駒繼六月皇席錦標賽馬日後再次失準，只以第七名過終點，反而三歲法國雌馬「爽颯」在布宜學胯下後上輕易擊敗「龍圖騰」和「玻璃鞋」勝出，為今日結婚的他帶來一份禮物。

  布宜學賽後表示，婚後翌日便會在金頓馬場上陣，可能延至十二月才度蜜月，但十月一定帶妻子出席凱旋門大賽日。



馬場浮世繪
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