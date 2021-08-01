華將蔡明紹的成績自二○一七至二○一八年起從谷底反彈，之後連續四季頭馬數字逐步回升，上季他取得三十一場頭馬，表現相當不俗。蔡明紹強調對成績尚算滿意，但理應有上升空間，希望新馬季有更多支持，令個人成績再創高峰。由於停賽關係，蔡明紹上季自六月二十六日便再沒有策騎出賽，較其他騎師提早半個月唞暑，他說：「跟過往放假一樣，我大部分時間都是陪伴家人，早前便舉家住進迪士尼酒店，為女兒慶祝生日，之後亦選擇幾個酒店Staycation，一同享受假期。本周我將加強運動量，逐步提升個人狀態，然後便會聯絡相熟練馬師，希望本周後期至下周初，便會正式復操，為新馬季備戰。」上季蔡明紹取得三十一場頭馬，即使跟其二○一二至二○一三年馬季的五十八場高峰期比較仍有距離，但已經是近七季以來最高，對此他說：「我每次賽事只獲得二線甚至三線實力座騎，加上季內多次因不小心策騎被罰停賽，合共多達二十次賽事缺陣，所以對於上季成績已感滿意。而這同時足以反映，我的能力絕對不會較其他騎師差，只要獲得足夠支持，並且減少停賽次數，即有足夠條件贏取更多頭馬，在騎師成績表上進佔更前位置，這亦是我新馬季的目標，屆時必定全力以赴。」被問到上季哪一場賽事或頭馬印象最為深刻時，蔡明紹回答說：「其實很難品題是哪一場頭馬，但季內夥拍『和氣生財』三捷，『手到回來』兩捷，『美麗笑容』兩捷，『贏科超影』兩捷，又夥拍『加州』系的『加州得迅』和『加州雷電』贏馬，以及好幾次為馬主贏取自購馬特別獎金，都是重要時刻，證明只要有實力座騎在手，我一定可以交出穩定表現。另外我十分榮幸獲得多位本地練馬師支持，冀望新季能夠跟他們攜手贏取更多頭馬。」特約記者：文傑