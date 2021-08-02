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馬場浮世繪——巴特殊即將退役頤養天年

2021-08-02 列印
  去年歐洲最佳短途馬，服役以來贏出四場一級賽的「巴特殊」，最近接連在皇席錦標和英皇佐治錦標失利後，前日馬主的賽事經理發出聲明，內容謂「巴特殊」即將退役，賽後將遣往他們的Shadwell牧場頤養天年。

馬場浮世繪



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