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馬場浮世繪——寶索夫人或出戰尚羅萬尼錦標

2021-08-02 列印
  上周四贏出一級賽蘭秀錦標的「寶索夫人」的練馬師查偉斯透露，稍後將與該駒馬主商討未來部署，目前最大機會是在三周後，競逐法國多維爾馬場舉行的一級賽尚羅萬尼錦標，然後出戰在十月在隆尚馬場舉行的歌劇錦標。不過，該駒將不會出戰美國育馬者盃，倘若在年終階段仍維持狀態便會在十二月來港參加國際賽，且看該駒最終是否成行。

馬場浮世繪

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