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馬場浮世繪——冠軍錦標賽日投注額暑期新高

2021-08-02 列印
  香港賽馬會前晚轉播南非基維爾馬場舉行的冠軍錦標賽馬日當中九場賽事，全日總投注額為三億三千六百萬港元，是暑假期間五次越洋轉播賽中最高，亦僅次於今年六月皇席錦標賽馬日，排在歷來第二位。

  至於當日的重頭戲冠軍盃，則由練馬師史奈斯訓練，騎師關銘諾策騎的「黑艇」勝出。另外即將前往日本客串的希威森，則先後策騎「荷蘭雨飄」及「納布維斯」，贏出兩歲馬一級賽泰威利錦標及基維爾金盃。



馬場浮世繪
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