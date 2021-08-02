﻿雄深雅健——季尾馬 季初仍可吼

一條橡筋，不可長期緊拉，人亦一樣，必須要放空。長、短因人而異，可是你我都生活在現實世界，也許未必有機會。退而其次，只可在日常編排時間表，盡量騰出放鬆時間，根據個人喜好，想做甚麼就做？煞科至今剛夠兩周，縱然晨操近乎全年無休，各馬房都根據設定時間表，放慢約兩、三周，好讓人、馬均有放空期。到進入八月，大部份都會重新進入作戰模式。作為馬迷，實在不必急，況且急都無用，暑期每日接收已知東西，作用不大，也許到下周，才可從中看到點端倪。若是隨遇而安主義者，或是臨急抱佛腳派，可不做任何準備，因九月開季後，還可用上季尾六、七月賽績頂住，而大多數馬房，季初都會善用此批馬，急先鋒如沈集成、方嘉柏、呂健威，顯然較其他更懂利用手上籌碼。子健