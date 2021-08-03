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馬場浮世繪——霍宏聲已抵港正隔離檢疫

2021-08-03 列印
  獲馬會簽發今季公司騎師牌照的南非年輕騎師霍宏聲，已於上周五抵港，並隨即轉往位於跑馬地的隔離酒店，接受為期二十一日的隔離檢疫，預計在本月二十日結束，屆時便可以正式開操。

馬場浮世繪

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