  • 2021年8月3日 星期二
  • 28º
  • 93%
熱門： 消費券黃耀明區諾軒樂悠卡造星IV

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——田泰安受邀提早開工

2021-08-03 列印
  過去幾季均位列騎師龍虎榜第三位的騎師田泰安，昨晨正式開操，成為首位復課的外籍大師傅，他在離場時表示，自己本來打算在下周一開始操馬，但練馬師蔡約翰聯絡他，希望他幫忙試馬，而他亦有感自己已放假兩個多星期，於是便決定提早重返工作崗位。

  雖然昨日田泰安只考驗兩匹蔡廄馬「一定讚」和「共創繽紛」，但他已答應稍後替其他馬房操馬，工作量將逐漸增加，他又謂雖然放假沒有控制飲食，但目前依然只有一○八磅，身體狀態甚佳。



馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd