馬場浮世繪——巫斯義法國贏G2

法國騎師巫斯義雖然已屆五十四歲，但目前仍在歐洲策騎，最令人津津樂道是他數月前在法國夥拍好朋友薛寶力旗下的Rip Van Lips贏出G2榮譽。薛寶力轉任練馬師前，以騎師身分多次與巫斯義同場計量，這對昔日同僚合作贏馬，勾起不少馬迷那些年的回憶，成為一時佳話。至於本周二巫斯義將在法國上陣，出戰一場三班的千二米膠地讓賽，屆時他將策騎前香港賽駒九歲老馬「壯思飛」上陣。此駒在香港服役時，馬主是巫斯義的好朋友賴智偉，馬主賴目前在香港是「仍然贏」及「鵲橋飛渡」的馬主。「壯思飛」轉戰法國之後，馬匹易主予巫斯義同姓的Christophe Moose，查此駒在香港及法國服役時，多次由巫斯義策騎，人馬合拍，且看周二能否凱旋而歸。馬場浮世繪