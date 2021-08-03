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馬場浮世繪——周日馬會轉播紀爾斯大賽日

2021-08-03 列印
  香港賽馬會定於八月八日星期日從法國多維爾馬場即時轉播紀爾斯大賽日其中七場賽事來港，並設立彩池接受投注。首場轉播賽事將於香港時間晚上九時十五分開跑。

  紀爾斯大賽日是多維爾馬場連串夏季賽馬盛事之一，當中的紀爾斯大賽（1300米國際一級賽，供三歲及以上馬匹參加）是法國唯一一項千三米國際一級賽。千三米途程賽事較為罕見，對短途賽駒的速度和耐力均是一大考驗。



  紀爾斯大賽日各項賽事的最後宣布出賽馬匹名單及排位，將於八月七日星期六早上公布。

馬場浮世繪
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