羅富全上季成績全面反彈，最終取得六十五場頭馬，成為練馬師龍虎榜排名第三的好漢，今季他早已重新投入工作，每朝一早到場督操，相當勤力。羅富全表示對上季成績滿意之餘，新季也希望尋求突破，打破個人頭馬數字，同時染指季內各項大賽。羅富全在港從練四季，其中三季贏出六十五場頭馬，只有前季經歷低潮，頭馬數字得四十四場，但上季已全面回升。羅富全說：「我對上季馬房成績感到滿意，稍為美中不足的是，始終未能衝破六十五W的個人紀錄。廄內馬匹經過連場征戰後，部分評分處於高位，希望上季來港的E布馬在新季成熟進步，得以完成新舊交替，加上舊馬評分下調後，馬房便有機會繼續取得佳績。」羅富全之後補充說：「其實馬房爭取成績的關鍵，先決條件在於廄內馬匹健康情況良好，幸好此段時間，所有馬匹大致健康，得以循序漸進接受操練，逐漸提升狀態，冀望牠們在馬季開始後，能夠悉數上陣爭功。至於今季主要目標，自然希望頭馬數字突破六十五場，另外我希望能夠有機會染指大賽，因為廄內有些新馬進度理想，並且展示質素，有力成為大賽棋子。」談到羅廄的質新分子，必會提到上季香港經典盃盟主「健康愉快」和兩戰全勝的「八仟師」，對此練者說：「由於『健康愉快』目前評分為一百零九分，今季目標是途程為千四至千六米的大賽，不過這卻難以避免與馬王『金鎗六十』碰頭，所以部署上需要仔細考慮。至於『八仟師』上季兩戰贏馬表現出色，但是否具有頂級賽駒實力，要待至今季才有答案，不過我當然會盡量給予最好部署，務求讓牠全力爭取表現。」