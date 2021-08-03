﻿輝灑自如——人山人海有望重現

最近不少模特兒友人都收到馬會新季的推廣工作的報名邀請，主要是在馬場的公眾席介紹馬會的手機應用程式給進場的馬迷，我相信有入場習慣的讀者，應該也和這些宣傳大使打過照面。在之前疫情期間，所有相關的工作都被煞停，因為需要嚴格控制入場人數，以達致防疫的效果。不過近月香港的疫情明顯放緩，只要一直保持本地零感染，放寬限聚令當是遲早的事，這是否意味着新季有機會讓更多的馬迷進場觀戰？這絕對是值得期待的喜事。雖然身邊不少朋友都已習慣疫情期間的進場安排，可是賽馬始終是一樣愈熱鬧愈好玩的娛樂，始終一直惦記着以往幾個主要大賽日如開鑼、國際賽、賀歲賽、打吡及煞科日那種場內水洩不通，萬人空巷的場面呢！朱鎮輝