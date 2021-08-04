江碧蕙用心跑好每場馬

江碧蕙為本港首名華人女騎師，在一向以男性為主導的馬圈打拼過後，令其體會到女騎師要闖出一番事業，殊不容易。她勉勵一眾正在受訓的小師妹，想成功不要給予自己太大壓力，只需用心跑好每一場馬，已經足夠。江碧蕙是香港賽馬史上首位華人女騎師，九三年出道，當時隸屬賓康馬房，於九七/九八年度馬季掛靴，合共取得十一場頭馬。談起策騎事業，江碧蕙認為女將要在香港馬壇立足並不容易，她說：「女騎師要在香港成功比較困難，外界總喜歡把女騎師與男騎師比較，當年也拿我與同期一班男見習生相比。同時，可能有些練馬師對女將不太有信心，故女騎師出賽機會也相對較少。當年我很努力去克服這些困難，每次出賽都盡力做到最好，發揮好每一匹座騎，讓外界看到自己的進步。」現時本港仍有好幾位女見習學員正在受訓，江碧蕙又有甚麼貼士給一眾師妹呢？她說：「如果真心想入騎師這一行，記得出賽時不要給予自己太大壓力，聽從練馬師的策騎指示，顯示自己有能力將一匹好馬的實力完全發揮出來，增添練馬師及馬主的信心，將有助日後爭取支持。」江碧蕙於九七年下嫁法國籍師兄李格力後，跟隨他移居巴黎，並育有兩子；兩人於二○一六年離婚，翌年江碧蕙下嫁現任老公、法籍網球教練Jerome，並返回香港定居。近年江碧蕙先後出任評馬人、節目主持、騎馬教練和烹飪KOL，可謂瓣數多多，她說：「自從我因病（腎病）掛靴後，多了機會接觸不同工作，這可能是天意。當年馬會發掘到我的評馬潛能，邀請我加入評馬行列；現時我教人騎馬、做KOL教人煮飯，這些統統都是我所喜愛的事。我覺得人要不斷進步，我很幸運，所有工作都是自己的興趣。展望未來，我希望能製作出一個更好的烹飪節目；另外，想舉辦一些活動讓不同年紀及階層的小朋友有機會接觸賽馬，讓他們多認識這項運動。」特約記者︰陳嘉甜