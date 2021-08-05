馬場浮世繪——陳國泰英國起孖受注目

陳國泰養在英國的「蔚藍天使」和「湖畔鄉鎮」，早前同日在古活馬場贏出二級賽葡萄酒錦標和里諾斯錦標，備受當地馬圈人所注目。日前他接受外地傳媒詳細訪問時表示，自己年幼住在馬來西亞，祖父和父親曾帶他到吉隆玻馬場觀看賽馬，因而開始對賽馬產生濃厚興趣，至九一年移居香港重新接觸賽馬，去到大約七至八年前，其父親從馬來西亞來港，父子在電視機前看直播及投注時，決定進一步投入參與，於是便申請成為香港馬會會員，然後再入紙抽馬成為馬主。陳國泰目前除在港養有「莎皇者」、「皇者峰範」和「皇者精芯」，以及幾匹在英國出賽馬匹外，他透露另在歐洲和美國擁有十二匹兩歲馬，其中多駒血統良好，是在周歲馬拍賣會上以高價購入，目前更研究在日本養馬並投入育馬事業。不過陳國泰謂如自己培育馬匹，便不會出售，反而會全部以自己名義上陣。馬場浮世繪