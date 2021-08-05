順理成章——李格力曾因雨罷跑

前天由於熱帶低氣壓進一步接近本港，天文台在當天下午改發三號強風信號，然而這個後來被命名為「盧碧」的熱帶氣旋，由於路徑逐漸遠離本港，因此天文台已於昨日清晨時份改發一號戒備信號。事實上，「盧碧」帶來的影響未達到颱風的程度，僅限於間中有狂風及驟雨而已。談到颱風，近年香港不時受到超級颱風吹襲，例如一七年的「天鴿」及一八年的「山竹」，特別是前者導致港珠澳三地都有人命傷亡事故發生，現在回想起來也令人猶有餘悸。至於賽馬若遇颱風來襲，賽事難免要取消，幸好上季未有發生，可能有人又會想到有賴馬會的善事力牆發功。不過有時即使未有掛上高戒備信號，但帶來的暴雨也可能令賽事叫停，像二○○二年五月的一次谷草賽事，在進行期間便因暴雨持續而一再延遲開跑時間，最後更有騎師以安全為由拒絕上陣，結果賽事亦因而腰斬。據悉當時眾騎師的牽頭者是李格力，而湊巧地他在此役不久後便因一宗未有盡力策騎而被罰停賽，其後更未獲馬會續牌。事後有人揣測，他未獲續牌可能跟之前帶頭罷跑有關。章名