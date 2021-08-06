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馬場浮世繪——勞景暘返澳洲明日復出

2021-08-06 列印
  前季尾曾獲香港馬會發牌回港出賽，卻因懷疑違反檢疫令，未曾出賽已被撤銷牌照的見習學員勞景暘，六星期前返回澳洲，經過兩星期隔離及復操四周後，明日將於南澳的Murray Bridge馬場策兩駒上陣。

  今次是勞景暘近十八個月以來首次出賽，他在接受當地傳媒訪問時表示，自己不希望回看過去，只會放眼未來，首個目標是爭取成為今季南澳的冠軍見習騎師，然後再作打算。



馬場浮世繪

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