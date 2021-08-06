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馬場浮世繪——鈴兒花強勢出戰紀爾斯

2021-08-06 列印
  華特訓練的「鈴兒花」兩歲時曾在多維爾攻下莫尼大賽，周日將回師同場出爭千三米一級賽紀爾斯大賽，屆時香港馬會亦會轉播受注。「鈴兒花」上仗在皇家雅士谷賽期角逐英聯邦盃以第二名過終點，研訊後升為冠軍。這匹三歲雌馬出道至今五戰四捷，今次將由騎慣騎熟的戴圖理主轡。

馬場浮世繪



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