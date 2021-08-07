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馬場浮世繪——凌國龍領以禮助人防疫

2021-08-07 列印
馬場浮世繪——凌國龍領以禮助人防疫
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  「大師級」馬主香港仔賽馬團體成員凌國龍，是位善心馬主，身位「以禮助人」協會主席，他經常都為有需要人士服務，回饋社會。凌國龍日前便在其社交網站，上載了數張相片，相中他和太太及兩位小朋友，聯同一眾以禮助人協會的義工，前往香港單親協會做義工，送贈防疫用品予有需要人士，可謂出錢出力。

馬場浮世繪

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