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馬場浮世繪——黃士心新業助員工轉型

2021-08-07 列印
馬場浮世繪——黃士心新業助員工轉型
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  「旅遊」系的是掌舵人黃士心，最近在金鐘新開設一間室內高爾夫球中心，業務由兒子黃進達主理，並聘請大部分前康泰員工，希望讓他們轉型。黃士心指這個室內高球中心內，有不同的VIP包廂、練習球道、休閒區等，兼有教練駐場，地點方便不用日曬雨淋，適合一大班朋友前來玩耍。

馬場浮世繪

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