法國騎師巴度上季首次在港全季策騎上陣，結果總共贏得五十八場頭馬，成績非常美滿。而在晨課恢復之後，昨晨巴度終於露面，但卻文裝到場，先到烽火台沖咖啡，並與在場的練馬師傾談，然後再轉到停機坪，與練馬師苗禮德和騎師田泰安密斟，最尾才返回宿舍。至於巴度與傳媒見面時表示，冀望今季成續進步，頭馬數字再創高峰。由於停賽關係，巴度在自六月二十六日便再沒有策騎上陣，不過他並沒有像賀銘年和班德禮般，即使回港必須隔離檢疫七日，依然離港出外，反而選擇留港。巴度解釋說：「雖然自己亦希望外遊散心，但我的女兒只有兩歲，不能夠接受注射疫苗，這不但令她在外地有感染風險，回港後檢疫安排亦可能跟我們不同。因此，我們決定留港，到不同地方遊玩散心。今（昨）早到場主要是跟在場朋友打招呼，此段時間主要陪伴家人，大約一星期後，我便會復課操馬。」上季巴度全季在港策騎，即能贏出五十八場頭馬，他坦言十分滿意。巴度說：「經過前幾季在港短暫客串，我已逐步建立人事網絡，同時對香港賽事模式制度有更深認識，所以上季轉任全季公司騎師，所遇的障礙相對較少，上季更曾一度挑戰騎師龍虎榜第三位，可是其後手風回落，加上受停賽影響，成績才未能再進一步。我在新馬季的目標，便是成績較前更進步，頭馬數字上升。」與其他騎師一樣，巴度亦希望能夠爭取大賽頭馬，不過他卻覺得只要一直投入工作，堅守崗位，始終會獲得機會。巴度說：「上季香港經典盃一役，起初我最有機會策騎的『飛輪閃耀』，最終改配了何澤堯，而本來同場亦有幾駒有意找我主轡，但後來因不同理由未能落實聘約。結果我決定夥拍羅廄『健康愉快』出戰，料不到該駒爆大冷贏馬，為我帶來極大驚喜，所以我認為只要不停交出成績，機會自會來臨。此外，上季在我胯下贏出一級賽主席短途獎的『福逸』，今季踏入五歲大熟期，將是季內短途大賽的爭勝主角，希望可以與其攜手再交出佳績。」特約記者：文傑