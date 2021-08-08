  • 2021年8月8日 星期日
  • 29º
  • 86%
熱門： 東京奧運李慧詩江旻憓屯門命案抽獎

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——安國倫社交網分享近況

2021-08-08 列印
馬場浮世繪——安國倫社交網分享近況
Previous Next

  安國倫日前在其社交網站分享其昔日的結婚相片，相中他和太太Erin四目交投，微笑對望，充滿愛意，獲得不少網民大讚。安國倫在二○一八年十一月十五日來港客串時，發生墮馬意外致頸椎骨折，接受手術後證實背髓無法痊瘉，現時全身只有手臂可以移動。然而其做人態度依然積極，現時平日勤練雙臂上舉健身，縱然無法繼續騎師生涯，但仍熱愛馬圈工作，獲澳洲兩位騎師Josh Parr和Tim Clark的支持而擔任經理人。安國倫在社交網站又感謝太太、家人、馬圈朋友及傳媒的支持，並指會努力工作面對未來挑戰，不少網民都讚他是位勇敢鬥士。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd