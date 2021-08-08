馬場浮世繪——安國倫社交網分享近況

為了畫畫上網找煤球爐的照片，結果像作了一次記憶旅遊。 不要說今天的年輕人不知道煤球爐是甚麼，就算是過半百的人，煤球爐的記憶大概也早就淡出了。在我們小時候，也就是煤氣杜還沒有盛行的年代，煤球爐是家家戶戶必備的爐具。 煤球爐用耐火泥砌成圓桶形的爐膛，外面包以鐵皮，爐膛底下用鐵網架出一個空間，那是放木柴生火的地方：也是進風和清理灰燼之處，鐵皮桶在此處做一個小鐵皮門，可以開合調節空氣流通，以此控制火勢大小。所以上海人也把煤球爐叫作「風爐」。煤球用煤屑攙水做成，有專門的煤球廠生產，放在爐膛裏像一堆墨黑的鳥蛋，有時碎了，慳儉的家庭主婦會收拾細屑，加水調合，重新搓成球狀，曬乾了再用。每天...

2021-08-07